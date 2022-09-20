Згідно з інформацією Генштабу, росіяни ввели заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

До теми Практика часів Другої світової: окупанти хочуть забрати на війну викладачів і працівників заводу

Крім цього, окупанти скасували дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу.

Як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях

Російські загарбники примусово мобілізують чоловіків з тимчасово окупованих територій, щоб розвідувати вогневі точки ЗСУ, зберегти якнайбільше військових із росії при виконанні воєнних операцій та зменшити потрапляння військового контингенту росіян у полон ЗСУ.

Тож головне правило уникнення примусової мобілізації – уникати будь-яких зв'язків з військкоматом і армією. Для цього потрібно:

Змініть номер мобільного телефону або тимчасово припиніть ним користуватися. Не розмовляйте по відкритому зв'язку місцевих операторів.

Не ходіть часто в одні й ті ж магазини.

Якщо є можливість, не живіть за однією адресою понад два тижні, а краще – евакуюйтеся.

Уникайте особистого отримання повістки та дзвінків з "військкоматів".

Якщо окупанти вас таки розшукали, то наведіть докази, чому ви не можете воювати: релігійні переконання, хвороба тощо.

Що робити, якщо вас таки мобілізували

За першої нагоди здайтеся у полон українським військовим і повідомте, що вас примусово забрали до ворожої армії. Ігноруйте накази окупантів, щоб не стати співучасником їхніх воєнних злочинів.

Усі, хто став жертвою або свідком незаконних дій агресора, можуть звернутися у Національне інформаційне бюро. Україна гарантує абсолютну конфіденційність для всіх громадян, які повідомлятимуть про незаконну "мобілізацію".