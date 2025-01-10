Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, наголосивши, що росіяни намагаються запровадити нову тактику. До слова, 9 січня на Сіверському напрямку противник атакував українські укріплення в Білогорівці, де ЗСУ докладаються зусилля щодо недопущення погіршення тактичного положення.

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Наші захисники працюють як єдиний організм

Борисенко повідомив, що у смузі відповідальності бригади "Рубіж", а саме на Лимано-Куп'янському та Сіверському напрямках, за минулу добу (станом на 10 січня – 24 Канал) біля Куп'янська відбулось 8 спроб штурмових дій з боку окупантів, на Лиманському напрямку – 17 спроб, а на Сіверському – одна спроба, в районі Білогорівки.

Всі спроби противника в смузі відповідальності нашої бригади зазнали невдач, росіяни зазнають втрат і в особовому складі, і в техніці,

– наголосив він.

Українські захисники, за його словами, тримають оборону та намагаються якомога ефективніше працювати по ворогу, який своєю чергою продовжує активно застосовувати як авіацію – скиди КАБів, так і артилерію, реактивні системи залпового вогню і велику кількість FPV-дронів різного калібру з різних напрямків.

Водночас українські військовослужбовці – артилеристи, пілоти FPV-дронів, зенітники, танкісти – намагаються, за словами начальника розвідки дивізіону бригади "Рубіж", працювати як єдиний організм, підтримують та прикривають одне одного, завдаючи якомога більших втрат ворогу.

Також останні кілька місяців ворог змінив тактику наступу, застосовуючи просування малими піхотними групами. На цей час це основний спосіб, яким він здійснює штурмові дії,

– підкреслив він.

Що відбувається на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Окупанти, за словами Борисенка, намагаються просочуватися в стики між суміжними підрозділами і закріплятися в лісосмугах. А у населених пунктах – на їхніх околицях, в окремих будівлях. Якщо їх звідти не вибити одразу, вони починають пробувати накопичувати там особовий склад для подальшого ривка.

Техніку росіяни бережуть, тому що вона насамперед уражається українськими засобами вогневої підтримки піхоти, артилерією і FPV-дронами. Відповідно ворог намагається зберігати її для масованіших штурмів.

Останній такий штурм на напрямках відповідальності бригади "Рубіж" відбувся у листопаді. Тоді близько батальйону окупантів наступали на Сіверському напрямку, включно з 30 одиницями броньованої техніки. Вся техніка була знищена Силами оборони,

– відзначив Данило Борисенко.

Нагадаємо, що начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" Микола Гриценко розповів про ситуацію на Сіверському напрямку. Там вогневий вплив з боку окупантів залишається на надзвичайно високому рівні. Впродовж тижня, за його словами, росіяни випустили 1500 боєприпасів, щоденно здійснюють близько 50 скидів по українських позиціях. Однак попри цей тиск, наші захисники не дають росіянам просунутись.