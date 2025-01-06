Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" Микола Гриценко, зауваживши, що вогневий вплив з боку противника залишається на надзвичайно високому рівні. Окупанти щоденно застосовують свої засоби артилерії, міномети, дрони зі скидами, а також FPV.

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Ворог вчиться та адаптується

"Тільки за останній тиждень по нашій мужній, хоробрій піхоті було випущено 1500 боєприпасів, щоденно здійснюється близько 50 скидів по їхніх позиціях. Також противник не боїться запускати КАБи, ФАБи різного типу в нашу зону відповідальності", – додав Микола Гриценко.

Попри все, українські захисники не дають ворогу просуватися. Зараз окупати діють в пішому порядку, малими групами. Використовують мобільну техніку, зокрема квадроцикли, мотоцикли, останнім часом почали з'являтися цивільні автомобілі.

Ворог не стоїть на місці, він вчиться, розвивається, адаптується та вдосконалює тактику. У нашій зоні відповідальності помітно підвищились кількість БпЛА, вони покращують свої навички в користуванні ними. Це помітно з вогневого впливу ворога,

– підкреслив начальник штабу.

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Медики рятують життя навіть під час обстрілів

Засоби РЕБ допомагають боротися з російськими дронами, але навіть вони не є панацеєю. Однією з головних проблем зараз є логістика до позицій. Мають вплив складні погодні умови, зруйновані дороги, заміновані шляхи підвозу – все це значно ускладнює логістику.

Треба розуміти, що мовиться не лише про підвіз провізії чи боєкомплекту, а також про евакуацію наших військових. Наприклад, під час логістичних дій, одна з груп потрапила під обстріл, боєць зазнав поранень і була потрібна термінова евакуація.

Противник не зменшував вогневий вплив на цю ділянку, тому ухвалили рішення здійснювати евакуацію, щоб зберегти життя людині. Не дивлячись на обстріл та спроби ураження, медики приїхали й витягнули бійця, але автомобіль постраждав,

– розповів Микола Гриценко.

Зараз із військовим все гаразд, його встигли врятувати, а медиків, які так хоробро себе проявили, подадуть до нагород. Автомобіль доставив хлопця, а потім повністю зупинився.