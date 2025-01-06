Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу пояснив, чому окупанти, не ховаючись, сунуть по відкритих автошляхах.

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Російські солдати вдаються до маневрів

Зі слів Федоренка, у ворога в таких випадках просто немає іншого вибору. Якщо він за погодних умов, як зараз, зверне в поле, де ґрунт розкислий, то рух його техніки буде ще повільніший.

А чим він повільніший, тим більше у нас часу для виявлення та вогневого ураження. Тому дуже часто противник вдається до маневрів саме по тій поверхні та дорогам, по яких можна максимально швидко проскочити,

– розповів Федоренко.

Театр бойових дій – це доволі зжате середовище, де, зі слів командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес", не так багато можливостей обрати варіанти для дій.

Однак у противника поки що вистачає сил та засобів для того, щоб проводити ударно-штурмові дії та намагатися здобути бажаний результат, який перед ним визначили російські окупаційні війська.

На поточний момент це розширення клину в напрямку Борової, лівобережний Куп'янськ-Вузловий,

– озвучив Федоренко.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" наголосив, що коли українці дивляться відео боїв, які з'являються в публічному просторі, то мають розуміти, що як Сили оборони України працюють між собою злагоджено, точно так само взаємодіють тил і фронт. Без потужного тилу та підтримки українського суспільства, за переконанням Федоренка, неможливо тримати фронт та ефективно виконувати бойові завдання.