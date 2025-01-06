Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, почему оккупанты, не прячась, двигаются по открытым автодорогам.

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Российские солдаты прибегают к маневрам

По словам Федоренко, у врага в таких случаях просто нет другого выбора. Если он при погодных условиях, как сейчас, свернет в поле, где почва раскисшая, то движение его техники будет еще медленнее.

А чем оно медленнее, тем больше у нас времени для обнаружения и огневого поражения. Поэтому очень часто противник прибегает к маневрам именно по той поверхности и дорогам, по которым можно максимально быстро проскочить,

– рассказал Федоренко.

Театр боевых действий – это довольно сжатая среда, где, по словам командира батальона ударных БпАК "Ахиллес", не так много возможностей выбрать варианты для действий.

Однако у противника пока хватает сил и средств для того, чтобы проводить ударно-штурмовые действия и пытаться получить желаемый результат, который перед ним определили российские оккупационные войска.

На текущий момент это расширение клина в направлении Боровой, левобережный Купянск-Узловой,

– озвучил Федоренко.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" отметил, что когда украинцы смотрят видео боев, которые появляются в публичном пространстве, то должны понимать, что как Силы обороны Украины работают между собой слаженно, точно так же взаимодействуют тыл и фронт. Без мощного тыла и поддержки украинского общества, по убеждению Федоренко, невозможно держать фронт и эффективно выполнять боевые задачи.