Аналитик Дэвид Акс рассказал, что российские атаки с танками чаще заканчиваются провалами из-за того, что ВСУ используют ударные дроны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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"Суицидальные вылазки"

В то же время россияне не прекратили наступательные действия полностью. Россияне отправляют в штурмы технику и теряют ее. Он саркастически назвал офицеров, которые стоят за этими "суицидальными вылазками", "гениями".

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне, считает, что российские войска перешли к новой тактике – они отдают предпочтение пехоте. Они пытаются уменьшить потери техники и избежать трудностей с прорывом хорошо укрепленной обороны, которую поддерживают разведка и ударные беспилотники.

Россияне идут в бой пешком, оставляя технику позади.

Такой переход к тактике пехотных штурмов заставляет украинскую армию к аналогичным действиям.

Россия несет колоссальные потери на поле боя. В частности она потеряла примерно 3600 танков. Это число соответствует почти 15-летнему объему производства танков в России по довоенным темпам.

Согласно оценкам аналитиков, сейчас агрессорка имеет в резерве около 2600 танков. Отмечается, что она направляет на фронт в основном устаревшие танки, которые взяли со складов, что приводит к истощению запасов и ухудшению качества вооруженных сил.