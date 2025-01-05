Аналітик Девід Акс розповів, що російські атаки з танками частіше закінчуються провалами через те, що ЗСУ використовують ударні дрони. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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"Суїцидальні вилазки"

Водночас росіяни не припинили наступальні дії повністю. Росіяни відправляють у штурми техніку та втрачають її. Він саркастично назвав офіцерів, які стоять за цими "суїцидальними вилазками", "геніями".

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні, вважає, що російські війська перейшли до нової тактики – вони віддають перевагу піхоті. Вони намагаються зменшити втрати техніки та уникнути труднощів з проривом добре укріпленої оборони, яку підтримують розвідка та ударні безпілотники.

Росіяни йдуть у бій пішки, залишаючи техніку позаду.

Такий перехід до тактики піхотних штурмів змушує українську армію до аналогічних дій.

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. Зокрема вона втратила приблизно 3600 танків. Це число відповідає майже 15-річному обсягу виробництва танків в Росії за довоєнними темпами.

Згідно з оцінками аналітиків, наразі агресорка має в резерві близько 2600 танків. Зазначається, що вона направляє на фронт здебільшого застарілі танки, які взяли зі складів, що призводить до виснаження запасів і погіршення якості збройних сил.