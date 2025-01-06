Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" Николай Гриценко, отметив, что огневое воздействие со стороны противника остается на чрезвычайно высоком уровне. Оккупанты ежедневно применяют свои средства артиллерии, минометы, дроны со сбросами, а также FPV.

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Враг учится и адаптируется

"Только за последнюю неделю по нашей мужественной, храброй пехоте было выпущено 1500 боеприпасов, ежедневно осуществляется около 50 сбросов по их позициям. Также противник не боится запускать КАБы, ФАБы различного типа в нашу зону ответственности", – добавил Николай Гриценко.

Несмотря на все, украинские защитники не дают врагу продвигаться. Сейчас оккупанты действуют в пешем порядке, малыми группами. Используют мобильную технику, в частности квадроциклы, мотоциклы, в последнее время начали появляться гражданские автомобили.

Враг не стоит на месте, он учится, развивается, адаптируется и совершенствует тактику. В нашей зоне ответственности заметно повысилось количество БПЛА, они улучшают свои навыки в пользовании ими. Это заметно по огневому воздействию врага,

– подчеркнул начальник штаба.

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Медики спасают жизни даже во время обстрелов

Средства РЭБ помогают бороться с российскими дронами, но даже они не являются панацеей. Одной из главных проблем сейчас является логистика к позициям. Имеют влияние сложные погодные условия, разрушенные дороги, заминированные пути подвоза – все это значительно усложняет логистику.

Надо понимать, что речь идет не только о подвозе провизии или боекомплекта, а также об эвакуации наших военных. Например, во время логистических действий, одна из групп попала под обстрел, боец получил ранения и требовалась срочная эвакуация.

Противник не уменьшал огневое воздействие на этот участок, поэтому приняли решение осуществлять эвакуацию, чтобы сохранить жизнь человеку. Несмотря на обстрел и попытки поражения, медики приехали и вытащили бойца, но автомобиль пострадал,

– рассказал Николай Гриценко.

Сейчас с военным все в порядке, его успели спасти, а медиков, которые так храбро себя проявили, подадут к наградам. Автомобиль доставил парня, а потом полностью остановился.