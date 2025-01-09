Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація на Сіверському напрямку

Зранку 9 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили про перебіг бойових дій в зоні їхньої відповідальності. Зокрема, військові проінформували про ситуацію на Сіверському напрямку.

Там ворожі сили атакували укріплення ЗСУ в Білогорівці. Вказується, що внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції були зруйновані.

Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення,

– повідомили військові.

Додамо, що на Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.