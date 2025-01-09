Минулої доби українським Силам оборони вдалося збільшити кількість ліквідованих окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога на 9 січня
З початку повномасштабного вторгнення загинули чи були поранені 803 100 росіян. Ця цифра постійно зростає.
Актуальні втрати росіян на 9 січня
особового складу – 803 100 (+1430),
танків – 9 731 (+17),
бойових броньованих машин – 20 221 (+16),
артилерійських систем – 21 765 (+36),
РСЗВ – 1 260 (0) ,
засобів ППО – 1038 (+0),
літаків – 369 (+0),
гелікоптерів – 331 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86),
крилатих ракет – 3 014 (+0),
кораблів та катерів – 28 (+0),
підводних човнів – 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80),
спеціальної техніки – 3 686 (+5).
Втрати ворога на 9 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, що наразі росіяни зазнають великих втрат на Курщині, попри перевагу у техніці та живій силі. Їх оцінюють приблизно у 40 тисяч осіб, що свідчить про успішність операції Збройних Сил України.