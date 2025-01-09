За прошедшие сутки украинским Силам обороны удалось увеличить количество ликвидированных оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 9 января

С начала полномасштабного вторжения погибли или были ранены 803 100 россиян. Эта цифра постоянно растет.

Актуальные потери россиян на 9 января

личного состава – 803 100 (+1430),

танков – 9 731 (+17),

боевых бронированных машин – 20 221 (+16),

артиллерийских систем – 21 765 (+36),

РСЗВ – 1 260 (0) ,

средств ПВО – 1038 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 813 (+86),

крылатых ракет – 3 014 (+0),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 33 387 (+80),

специальной техники – 3 686 (+5).

Потери врага на 9 января 2025 года / Инфографика Генштаба

Отметим, что сейчас россияне несут большие потери на Курщине, несмотря на преимущество в технике и живой силе. Их оценивают примерно в 40 тысяч человек, что свидетельствует об успешности операции Вооруженных Сил Украины.