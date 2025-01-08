Операция на Курщине продемонстрировала высокую эффективность украинской армии в формировании новой стратегии войны. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что это удается, несмотря на существенное преимущество врага в ресурсах.

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Что происходит на Курщине

Украина наносит россиянам серьезные потери, хотя оккупанты имеют большое количество живой силы, техники, боеприпасов. Наступление на Курщину было альтернативой, которой не ожидал враг. Теперь Путин ежедневно контролирует, что происходит в области и каждый раз ставит новые дедлайны для вытеснения ВСУ.

Россияне планировали наступление на Сумщину, а мы ударили и пошли на Курск, уничтожив крупные группировки, создав буферную зону. Это было шоком для Путина. Мы нанесли удар там, где враг не ожидал,

– подчеркнул генерал армии.

Мобильность наших войск, неожиданность ударов, тайная подготовка такой операции – уже дают ощутимые результаты. Только в течение трех дней удалось уничтожить врага в численности батальона – это почти тысяча человек. Перед тем сообщали о потерях КНДР, которые составляют почти 4 тысячи убитыми и ранеными.

Мы констатируем, что потери врага на Курском направлении составляют около 40 000 человек. Это огромное количество, это целая армия, которая пошла бы на Покровск, на Курахово, на Харьков или Днепр. Поэтому я считаю, что это удачная операция, подготовленная по нетрадиционным для войны стандартам,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Большие потери врага только подтверждают, что Путин и его армия полностью растеряны. Вооруженные Силы пошли в наступление, они контратакуют, накрывают огнем серые зоны, блокируют работу вражеских дронов. Мы видим хорошее сочетание мобильных сил, огневых средств, РЭБ и беспилотников с типа – все это дает хороший результат.

Напомним, о наступлении ВСУ в Курской области заговорили 5 января. Российское минобороны его не признало, а лишь сообщило о контратаке. По сообщению OSINT-аналитиков, украинские военные уже продвинулись почти на 3 километра.