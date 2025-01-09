Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Ситуация на Северском направлении

Утром 9 января в ОСУВ "Хортица" сообщили о ходе боевых действий в зоне их ответственности. В частности, военные проинформировали о ситуации на Северском направлении.

Там вражеские силы атаковали укрепления ВСУ в Белогоровке. Указывается, что в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции были разрушены.

Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения,

– сообщили военные.

Добавим, что на Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в районе Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки.