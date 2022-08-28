Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Фахівці розповіли, що відбудеться після зміни території для прихованої мобілізації.

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На війну вже відправляють солдатів з центру росії

Речник ГУР України Вадим Скібіцький 27 серпня заявив, що московський, ленінградський і петербурзький напрямки посилюють формування сил окупаційних військ. Проте раніше тягар "добровольчої" мобілізації здебільшого лягав на більш економічно депресивні та периферійні регіони Сходу росії

Також у ГУР повідомили, що мобілізаційний потенціал вже фактично вичерпався у:

Туві,

Бурятії,

республіках Кавказу та інших анклавах етнічних меншин.

За попередніми оцінками ISW, саме вони несуть основний тягар мобілізаційних зусиль. У ГУР також зауважили, що кремль доручив главам суб'єктів росії у західніших і забезпечених регіонах очолити регіональні набори, а більшість новобранців Московської області проходять контракт в 1-у гвардійську танкову армію.

Оскільки тягар часткової мобілізації переноситься на більш економічно сприятливі, густонаселені та краще освічені регіони росії, внутрішня опозиція зусиллям із вербування, швидше за все, зростатиме,

– зазначили експерти.

В Інституті вивчення війни додали, що вербування військових на Заході росії навряд чи призведе до значного підвищення бойових можливостей окупаційної армії.

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