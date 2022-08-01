путин заинтересован в том, чтобы в мире возникало как можно больше конфликтов. Об этом 24 каналу сказал политолог Михаил Бессараб.

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Многочисленные конфликты в мире выгодны россии

"Безусловно, действия Сербии, направленные на агрессию против Косово, умышленное нагнетание ситуации на Балканах вписываются в интересы кремля. Мы не можем исключать, что Вучич действует так агрессивно по указанию путина или при согласии путина", – сказал Бессараб.

Конфликт Китая и Тайваня может разразиться в любой момент. Вряд ли Китай целенаправленно действует в интересах россии, но в таком случае попытки пойти на эскалацию против Тайваня будут играть на руку Москве.

россии нужно выйти из единоличного гетто, в котором внимание всей мировой общественности приковано к русско-украинской войне. Ей нужно увеличить количество точек нестабильности на планете, чтобы отвлекать внимание наших западных партнеров, растягивать их возможности и вывести себя из основного фокуса внимания мирового сообщества,

– объяснил политолог.

Российско-украинская война провоцирует новые угрозы в мире

По мнению политолога, оттягивание прекращения войны на Украине провоцирует новые угрозы в мире. Этот "пожар" нужно потушить как можно быстрее.

Каждый последующий день войны повышает вероятность возникновения новых конфликтов на фоне российско-украинского противостояния и иногда нерешительных действий западных партнеров. Все это подталкивает людей недоброй воли совершать агрессию и захват, идти на давно назревавшие конфликты,

– резюмировал он.

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