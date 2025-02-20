Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Что известно о вылете вражеских самолетов

Самолеты Ту-95МС несут, в частности, ракеты Х-101. Если суда движутся к Энгельсу и там запустят ракеты, то скорее всего они будут в воздушном пространстве в 05:40 – 06:10.

Если пуски будут происходить из района Каспийского моря, то ракеты достигнут территории Украины примерно в 07:20 – 08:20.

Мониторинговые каналы сообщают, что это время очень приблизительно, с большой погрешностью, а точное количество бортов будет известно ближе к утру. В воздух подняли по меньшей мере два самолета.

Напомним, вечером Россия атаковала крылатыми и баллистическими ракетами Харьковскую область. Серию взрывов слышали и в областном центре. По состоянию на 03:06, 20 февраля последствия этой вражеской атаки неизвестны.