Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

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Що відомо про виліт ворожих літаків

Літаки Ту-95МС несуть, зокрема, ракети Х-101. Якщо судна рухаються до Енгельса і там запустять ракети, то швидше за все вони будуть у повітряному просторі о 05:40 – 06:10.

Якщо пуски відбуватимуться з району Каспійського моря, то ракети досягнуть території України приблизно о 07:20 – 08:20.

Моніторингові канали повідомляють, що цей час дуже приблизний, з великою похибкою, а точна кількість бортів буде відома ближче до ранку. Наразі в повітря підняли щонайменше два літаки.

Нагадаємо, ввечері Росія атакувала крилатими та балістичними ракетами Харківську область. Серію вибухів чули і в обласному центрі. Станом на 03:06 20 лютого наслідки цієї ворожої атаки невідомі.