В России за решеткой находятся 2 тысячи украинцев, – Денисова
Примерно 7 тысяч украинцев находятся за решеткой рубежом. Среди них 2 тысячи человек – в Российской Федерации.
Об этом на своей странице в фейсбук рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
К слову Россия заставляла украинских политзаключенных голосовать за "обнуление" Путина
Среди заключенных есть жертвы торговли людьми, которые были вовлечены в перевозку и распространение наркотических веществ на территории других государств.
По указанным фактам за последние 4 года правоохранители расследовали 222 уголовных дела.