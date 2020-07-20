Примерно 7 тысяч украинцев находятся за решеткой рубежом. Среди них 2 тысячи человек – в Российской Федерации.

Об этом на своей странице в фейсбук рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

К слову Россия заставляла украинских политзаключенных голосовать за "обнуление" Путина

Среди заключенных есть жертвы торговли людьми, которые были вовлечены в перевозку и распространение наркотических веществ на территории других государств.

По указанным фактам за последние 4 года правоохранители расследовали 222 уголовных дела.