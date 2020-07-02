За так называемые поправки в российскую Конституцию заставляли голосовать украинских пленников Кремля в тюрьмах. Над теми, кто отказался "ставить галочку" осуществляли психологическое давление.

Такие голоса за поправки организовывало руководство некоторых учреждений системы службы исполнения наказаний России. Украинских пленников отнесли к гражданами России, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в фейсбуке.

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Цинично нарушали нормы международного права в Крыму и на территории РФ. Денисова подчеркнула: согласно статье 45 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше запрещается принуждение населения оккупированных территорий к присяге на верность государству-оккупанту.

Призываю представителей международных правозащитных организаций, применить все имеющиеся рычаги влияния чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации,

– написала Денисова.

ЕС не признает голосование в Крыму

Европейский союз не признает голосование о поправках в Конституцию Российской Федерации, которое незаконно провели на оккупированных украинских территориях. Голоса из этих территорий не признают, потому что они принадлежат Украине. По крайней мере об этом заявил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

Он также добавил, что необходимо провести расследование нарушений во время проведения голосований о поправках в Конституцию, которые были обнаружены на территории России.

Нам известны заявления о нарушениях во время голосования, включая принуждение избирателей, двойное голосование, нарушение тайны голосования и утверждение о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствующего для наблюдения,

– заявил Стано.

Поправки в Конституцию: значительные изменения

В ЦИК обработали 100% протоколов. 77,92% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки. Коротко опишем самые скандальные из них.

Путин "обнулится"

Поправки предусматривают "обнуление" президентских сроков, что позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства. Поэтому он сможет править до 2036 года – цифру, которую выложили активисты на Красной площади.

Полномочия

В то же время у российского президента власти отныне будет больше, а у премьера и правительства – меньше. В Конституции РФ появится уточнение, что президент не просто имеет право председательствовать на заседаниях правительства, но и осуществляет "общее руководство" его работой.

Невыполнение решений международных судов

По инициативе Путина, в конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных органов.

"Правопреемница СССР"

Путин решил прописать в Конституции, что Россия является правопреемницей Советского Союза. В документе отдельно отмечается, что государство "чтит память защитников Отечества".

Брак

Вместе с этим в конституции появятся обещания воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим. Термин "брак" будет трактоваться как союз между мужчиной и женщиной, а за "традиционные семейные ценности" будет отвечать правительство.