За так звані поправки до російської Конституції змушували голосувати українських бранців Кремля у в'язницях. Над тими хто відмовився "ставити галочку" здійснювали психологічний тиск.

Такі голоси за поправки організовувало керівництво деяких установ системи служби виконання покарань Росії. Українських бранців віднесли до громадянами Росії, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

Варте уваги Фарс із серйозними загрозами для України: у чому небезпека "обнулення" Путіна

Цинічно порушували норми міжнародного права у Криму та на території РФ. Денісова підкреслила: відповідно до статті 45 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі забороняється примус населення окупованих територій до присягання на вірність державі-окупанту.

Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій, застосувати всі наявні важелі впливу аби змусити країну-агресора дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та зупинити репресії громадян України, які стали жертвами окупації,

– написала Денісова.

ЄС не визнає голосування в Криму

Європейський союз не визнає голосування про поправки до Конституції Російської Федерації, які незаконно провели на окупованих українських територіях. Голоси з цих територій не визнають, бо вони належать Україні. Принаймні про це заявив офіційний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано.

Він також додав, що необхідно провести розслідування щодо порушень під час проведення голосувань про поправки до Конституції, які були виявлені на території Росії.

Нам відомі заяви про порушення під час голосування, включаючи примус виборців, подвійне голосування, порушення таємниці голосування та твердження про насильство з боку поліції стосовно журналіста, присутнього для спостереження,

– заявив Стано.

Правки до Конституції: найзначніші зміни

У ЦВК опрацювали 100% протоколів. 77,92% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки. Коротко окреслимо найскандальніші з них.

Путін "обнулиться"

Поправки передбачають "обнулення" президентських термінів, що дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави. Відтак він зможе правити до 2036 року – цифру, яку виклали активісти на Красній площі.

Повноваження президента

У той же час у російського президента влади відтепер буде більше, а у прем'єра і уряду – менше. У Конституції РФ з'явиться уточнення, що президент не просто має право головувати на засіданнях уряду, а й здійснює "загальне керівництво" його роботою.

Невиконання рішень міжнародних судів

З ініціативи Путіна, в конституції з'явиться положення, яке дозволить Росії не виконувати рішення міжнародних органів.

"Правонаступниця СРСР"

Путін вирішив прописати в Конституції, що Росія є правонаступницею Радянського Союзу. У документі окремо наголошується, що держава "вшановує пам'ять захисників Вітчизни".

Шлюб

Разом з цим в конституції з'являться обіцянки виховувати в дітях патріотизм і повагу до старших. Термін "шлюб" трактуватиметься як союз між чоловіком і жінкою, а за "традиційні сімейні цінності" відповідатиме уряд.