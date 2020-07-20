Приблизно 7 тисяч українців перебувають ґратами за кордоном. Серед них 2 тисячі осіб – у Російській Федерації.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

До слова Росія змушувала українських політв'язнів голосувати за "обнулення" Путіна

Серед ув'язнених є жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотичних засобів на території інших держав.

За вказаними фактами за останні 4 роки правоохоронці розслідували 222 кримінальні справи.