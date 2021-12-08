Это нужно для того, чтобы россияне оставались онлайн, поскольку стандартные мосты в России заблокированы.
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В реестре сайтов с "запрещенной информацией", который ведет Роскомнадзор, есть запись, что доступ к torproject.org ограничивается. Сайт попал в Реестр по решению суда от 2017 года, но ранее доступ к нему не ограничивали.
1 декабря у части пользователей из России возникли проблемы с доступом к сети Tor из-за блокировки, которая производится с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета. Эти действия в проекте Tor назвали цензурой.
Что известно о Tor
- Как поясняют в "Википедии", это браузер, созданный для обеспечения анонимности в сети Интернет. Клиентское программное обеспечение Tor маршрутизирует интернет-трафик через всемирную сеть добровольно установленных серверов.
- Это нужно для скрытия местоположения пользователя. Кроме того, использование Tor делает более сложным отслеживание интернет-активности как на уровне вебсайта, так и на уровне интернет-провайдера.
Проще говоря, Tor помогает пользователям оставаться анонимными. То есть власти и силовики не могут отслеживать их сообщения или поисковые запросы.