Це потрібно для того, щоб росіяни залишалися онлайн, оскільки стандартні мости в Росії заблоковані.
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У реєстрі сайтів із "забороненою інформацією", який веде Роскомнагляд, є запис, що доступ до torproject.org обмежується. Сайт потрапив до Реєстру за рішенням суду від 2017 року, але раніше доступу до нього не обмежували.
1 грудня у частини користувачів з Росії виникли проблеми з доступом до мережі Tor через блокування, яке проводиться за допомогою обладнання, створеного для ізоляції рунету. Ці дії у проєкті Tor назвали цензурою.
Що відомо про Tor
- Як пояснюють у "Вікіпедії", це браузер, створений для забезпечення анонімності в мережі інтернет. Клієнтське програмне забезпечення Tor маршрутизує інтернет-трафік через всесвітню мережу добровільно встановлених серверів.
- Це потрібно для приховання розташування користувача. Окрім того, використання Tor робить складнішим відстежування інтернет-активності як на рівні вебсайту, так і на рівні інтернет-провайдера.
Простіше кажучи, Tor допомагає користувачам залишатися анонімними. Тобто влада та силовики не можуть відстежувати їхні повідомлення або пошукові запити.