Це потрібно для того, щоб росіяни залишалися онлайн, оскільки стандартні мости в Росії заблоковані.

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У реєстрі сайтів із "забороненою інформацією", який веде Роскомнагляд, є запис, що доступ до torproject.org обмежується. Сайт потрапив до Реєстру за рішенням суду від 2017 року, але раніше доступу до нього не обмежували.

1 грудня у частини користувачів з Росії виникли проблеми з доступом до мережі Tor через блокування, яке проводиться за допомогою обладнання, створеного для ізоляції рунету. Ці дії у проєкті Tor назвали цензурою.

Що відомо про Tor

Як пояснюють у "Вікіпедії", це браузер, створений для забезпечення анонімності в мережі інтернет. Клієнтське програмне забезпечення Tor маршрутизує інтернет-трафік через всесвітню мережу добровільно встановлених серверів.

Це потрібно для приховання розташування користувача. Окрім того, використання Tor робить складнішим відстежування інтернет-активності як на рівні вебсайту, так і на рівні інтернет-провайдера.

Простіше кажучи, Tor допомагає користувачам залишатися анонімними. Тобто влада та силовики не можуть відстежувати їхні повідомлення або пошукові запити.

Зверніть увагу! Росія посідає друге місце після США за кількістю користувачів Tor. Команда проєкту оцінює, що щодня мережею Tor користуються 300 тисяч людей із Росії, або 15% від усієї аудиторії.