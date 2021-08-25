Задержали сторонников "Мирного сопротивления" Влада Шипицина и Ольгу Смирнову. Это произошло на Невском проспекте.

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Активисты вышли на акцию с флагами Украины. Также они имели плакат с надписью "С Днем Независимости. Украина, живи и побеждай".

Текст публикации "Мирного сопротивления":

Только что на Невском проспекте за одиночный пикет в честь Дня Независимости Украины был задержан сторонник Мирного Сопротивления СПб Влад Шипицын. Также была задержана поклонница Мирного Сопротивления Ольга Смирнова.



Активисты в Санкт-Петербурге / Фото "Мирного сопротивления"

В России запускали украинские флаги

В День Флага Украины 23 августа в Москве 2 раза запустили сине-желтые флаги. Сначала его подняли в самом центре российской столицы, возле Кремля. Второй раз флаг поднялся среди небоскребов делового центра Москва-Сити.