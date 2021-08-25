Затримали прихильників "Мирного опору" Влада Шипіцина та Ольгу Смирнову. Це сталось на Невському проспекті.

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Активісти вийшли на акцію з прапорами України. Також вони мали плакат з написом "З Днем Незалежності. Україно, живи та перемагай".

Текст публікації "Мирного опору":

Тільки що на Невському проспекті за одиночний пікет на честь Дня Незалежності України був затриманий прихильник Мирного Опору СПб Влад Шипіцин. Також була затримана прихильниця Мирного Опору Ольга Смирнова.

Активісти у Санкт-Петербурзі / Фото "Мирного опору"

У Росії запускали українські прапори

У День Прапора України 23 серпня в Москві 2 рази запустили синьо-жовті стяги. Спочатку його підняли у самому центрі російської столиці, біля Кремля. Другий раз прапор здійнявся серед хмарочосів ділового центру Москва-Сіті.