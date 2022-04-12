В России задержали оппозиционного политика Кара-Мурзу, выступившего против войны

В Москве задержали российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу. Он выступал против войны в Украине.

Ранее Кара-Мурзу пытались отравить. Об этом рассказал глава Псковского регионального отделения партии "Яблоко", журналист Лев Шлосберг.

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Кара-Мурзу задержали в Москве

Шлосберг рассказал, что Кара-Мурзу 11 апреля задержали в Москве и отвезли в ОВД "Хамовники". К оппозиционному политику не пускают адвоката Вадима Прохорова.

Мои товарищи по партии Максим Круглов и Кирилл Гончаров также находятся у входа в полицию, которая ввела план "Крепость". Ни дозвониться, ни достучаться. Кара-Мурза выжил после двух жестоких покушений – его пытались отравить. Эти преступления не испугали Владимира, и он продолжил работу в России,

– добавил журналист.

По словам Шлосберга, Кара-Мурза полностью осознает все риски, однако ни на шаг не отступает от своей позиции, в частности антивоенной.

"Мы мало знаем о причинах задержания и степени опасности для Владимира. Полиция сообщила Вадиму Прохорову, что Владимира обвиняют в статье о "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции". Это более чем странно, зная стиль поведения Кара-Мурзы", – отметил политик.

Кара-Мурзу оставят в полиции до утра. Шлосберг надеется, что эта ситуация не угрожает жизни и свободе оппозиционера.

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