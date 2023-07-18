Это 24 Каналу прокомментировала руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула: это признак того, что оккупантам уже пора сдаваться.
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"Великолепное уточнение может быть только на понятном Аксенову языке: "У страха глаза велики". Им все кажется. Они все никак не могут понять, что если им что-то кажется, то это краткий намек на то, что уже пора сдаваться", – отметила она.
Гуменюк об "атаке" дронами на Крым: смотрите видео
Нытье оккупантов
- В минобороны России сообщили, что ночью 18 июля якобы Крым атаковали 28 беспилотных летательных аппаратов. И якобы 17 из них удалось ликвидировать, а 11 – подавить с помощью радиоэлектронной борьбы.
- Гауляйтер полуострова Аксенов заявлял несколько иную информацию. По его словам, якобы удалось сбить 9 дронов, а подавить – 19.
- Неизменным остается, что захватчики начали вопить о якобы "успешной работе ПВО" и "разрушений и пострадавших нет". Это и является очередным доказательством того, что оккупанты врут, потому что последствия после такой "масштабной атаки беспилотников" должны быть хоть какие-то разрушения.
- В российских телеграм-каналах можно прочитать большое количество комментариев по поводу того, что и российское оборонное ведомство, и Аксенов, очевидно, врут. Примечательно, что оккупантам уже крайне сложно "кормить" ложью даже людей, поддерживающих войну против Украины.
- Заметим, что такие заявления россиян прозвучали после "хлопка" на Крымском мосту, который прошел в ночь на 17 июля. Видим, что враг очень нервничает и пытается хоть как-то "реанимировать" силы ПВО в глазах россиян.