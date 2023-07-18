Это 24 Каналу прокомментировала руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула: это признак того, что оккупантам уже пора сдаваться.

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"Великолепное уточнение может быть только на понятном Аксенову языке: "У страха глаза велики". Им все кажется. Они все никак не могут понять, что если им что-то кажется, то это краткий намек на то, что уже пора сдаваться", – отметила она.

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Нытье оккупантов

