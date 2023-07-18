Це 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила: це ознака того, що окупантам вже пора здаватися.
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"Чудове уточнення може бути тільки на зрозумілій Аксьонову мові: "У страха глаза вєлікі". Їм все здається. Вони все ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось здається, то це короткий натяк на те, що вже пора здаватися", – зазначила вона.
Гуменюк про "атаку" дронами на Крим: дивіться відео
Ниття окупантів
- У міноборони Росії повідомили, що вночі 18 липня нібито Крим атакували аж 28 безпілотних літальних апаратів. І нібито 17 з них вдалось ліквідувати, а 11 – придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
- Гауляйтер півострова Аксьонов заявляв дещо іншу інформацію. За його словами, нібито вдалось збити 9 дронів, а придушити – 19.
- Незмінним залишається, що загарбники почали волати про нібито "успішну роботу ППО" та "руйнувань і постраждалих немає". Це і є черговим доказом того, що окупанти брешуть, бо наслідками після такої "масштабної атаки безпілотників" мали б бути хоч якісь руйнування.
- У російських телеграм-каналах можна прочитати велику кількість коментарів щодо того, що і російське оборонне відомство, і Аксьонов, очевидно, брешуть. Помітно, що окупантам уже вкрай складно "годувати" брехнею навіть людей, які підтримують війну проти України.
- Зауважимо, що такі заяви росіян пролунали після "бавовни" на Кримському мосту, яка відбулась у ніч на 17 липня. Бачимо, що ворог дуже нервує та намагається хоч якось "реанімувати" сили ППО в очах росіян.