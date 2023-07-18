Це 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила: це ознака того, що окупантам вже пора здаватися.

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"Чудове уточнення може бути тільки на зрозумілій Аксьонову мові: "У страха глаза вєлікі". Їм все здається. Вони все ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось здається, то це короткий натяк на те, що вже пора здаватися", – зазначила вона.

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Ниття окупантів