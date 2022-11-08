У России заканчиваются деньги на войну: правительство уже берет их в долг, – оппозиционные СМИ

У России снова большие проблемы из-за войны в Украине. Правительство уже начало брать деньги в долг.

У россиян уже нет своих средств, чтобы воевать против нашего государства. Об этом сообщают оппозиционные СМИ.

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У России заканчиваются деньги на войну

Как стало известно, минфин России продал облигации федерального займа на 167 миллиардов рублей и с большой премией к рынку, а две недели назад – на 177,5 миллиарда рублей.

План на этот квартал составлял в общей сложности 150 миллиардов рублей – вдвое меньше уже израсходованной суммы.

России не жалко денег на ракеты

Россия продолжает атаковать украинские города и деревни ракетами. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Кремлю не жалко денег на них, но есть проблема с количеством.

По его словам, у России нет возможности быстро пополнять запасы ракет. Поэтому сейчас они и пошли в Иран с протянутой рукой за беспилотниками и баллистическими ракетами.

"Самая главная проблема для россиян – это количество ракет. Денег им не жалко, они сейчас не играют важную роль. Важное – производство", – отметил Игнат.

Путин не спасет Россию от краха

Напомним, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Владимир Путин не собирается выводить свои войска и терять все "добычи" для того, чтобы спасти свою страну от краха.

Уже в 2023 году Россия будет тратить на войну почти 40% собственного бюджета. А это означает, что Путин хочет воевать до последнего россиянина, а обычным жителям страны-агрессорки и их семьям придется по-настоящему жить в нищете. Бедные достигнут максимального обнищания, а богатые не смогут позволить себе то, что могли раньше.

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