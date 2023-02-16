От чего зависят интервалы российских атак

Последние 4 дня мы все имели нетипичную ситуацию, когда графики отключений электричества почти не применялись, потому что мощностей энергоблоков хватало. Это было, вероятно, впервые после 10 октября 2022 года.

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Поэтому, очевидно, россияне решили осуществить новый удар менее чем через неделю после предыдущего, который был 10 февраля.

Да, есть момент, что интервальность между ракетными обстрелами россиян зависит также и от темпов, которыми российский ВПК выдает очередные крылатые ракеты. Если опираться на открытые данные, то получается, что раз в 3 – 4 дня их "защита" выдает 1 – 2 крылатые ракеты типа Х-101 и один "Калибр".

Шести дней было мало, поэтому сегодня россияне отстреляли нетипично много сверхзвуковых Х-22 – 12 единиц за один раз, против которых наша ПВО пока бессильна.

Фраза о "пока бессильна" напрямую связана с тем, что через некоторое время мы все же должны получить по меньшей мере три fire unit комплексов Patriot и минимум один fire unit франко-итальянского ЗРК SAMP/T. Здесь нам очень на руку новость от немецкого люфтваффе о том, что наши зенитчики с опережением графика овладевают Patriot. И это с немецкой щепетильностью.

Что касается "фальш-целей", о которых были сообщения. Очевидно, здесь использовались не те аэростаты, которые вчера сбивали над Киевом. Это было надежнее, по крайней мере в плане управляемости полета – самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22П и вертолеты Ми-8 также в версии для радиоэлектронной борьбы. Такие машины россияне используют еще с весны 2022 года.

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Почему ракеты у россиян не заканчиваются

С одной стороны, уж точно стоит отказаться от концепции, что "у россиян заканчиваются ракеты". Потому что те добрые люди, которые берутся подводить ракетный баланс врага, обычно "забывают" доплюсовать туда те же Х-22, крылатые и баллистические ракеты к ОТРК "Искандер", остатки авиационных ракет тактической авиации, и даже те же П-800 "Оникс". Как видим, враги слишком хорошо маневрируют с использованием имеющегося запаса ракет.

С другой стороны, стоит быть осмотрительными со спекуляциями по поводу того, что россияне могут нанести ракетный удар 24 февраля. Да, оккупанты и в этот день могут осуществить ракетные обстрелы, но они не смогут это сделать аналогично тому, как это было 24 февраля 2022 года.

Дело не только в том, что в тот день Россия отстреляла минимум 160 крылатых ракет большой дальности, и этот "рекорд" она себе сейчас позволить уже не может. В отличие от того дня, у нашей ПВО сейчас значительно выше запас прочности и более плотное покрытие.