Від чого залежать інтервали російських атак

Останні 4 дні ми всі мали нетипову ситуацію, коли графіки відключень електрики майже не застосовувались, бо потужностей енергоблоків вистачало. Це було, мабуть, вперше після 10 жовтня 2022 року.

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Тому, очевидно, росіяни вирішили здійснити новий удар менш ніж за тиждень після попереднього, який був 10 лютого.

Так, є момент, що інтервальність між ракетними обстрілами росіян залежить також і від темпів, якими російський ВПК видає чергові крилаті ракети. Якщо опиратись на відкриті дані, то виходить, що раз в 3 – 4 дні їх "оборонка" видає 1 – 2 крилаті ракети типу Х-101 та один "Калібр".

Шести днів було мало, тому сьогодні росіяни відстріляли нетипово багато надзвукових Х-22 – аж 12 одиниць за один раз, проти яких наша ППО поки що безсила.

Фраза про "поки безсила" прямо пов'язана з тим, що за деякий час ми все ж повинні отримати щонайменше три fire unit комплексів Patriot та мінімум один fire unit франко-італійського ЗРК SAMP/T. Тут нам дуже на руку новина від німецького люфтваффе про те, що наші зенітники із випередженням графіку опановують Patriot. І це з німецькою педантичністю.

Щодо "фальш-цілей", про які були повідомлення. Очевидно тут використовувались не ті аеростати, які вчора збивали над Києвом. Це було дещо надійніше щонайменше в плані керованості польоту – літаки радіоелектронної боротьби Іл-22П та гелікоптери Ми-8 також у версії для радіоелектронної боротьби. Такі машини росіяни застосовують ще з весни 2022 року.

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Чому ракети у росіян не закінчуються

З однієї сторони, вже точно варто відмовитись від концепції "у росіян закінчуються ракети". Бо ті добрі люди, які беруться підводити ракетний баланс ворога, зазвичай, "забувають" доплюсувати туди ті самі Х-22, крилаті та балістичні ракети до ОТРК "Іскандер", залишки з авіаційних ракет тактичної авіації, та навіть ті самі П-800 "Онікс". Як бачимо, вороги занадто добре маневрують із використанням наявного запасу ракет.

З іншої сторони, варто бути й обачними зі спекуляціями щодо того, що росіяни можуть завдати ракетний удар 24 лютого. Так, окупанти і в цей день можуть здійснити ракетний обстріл, але вони не зможуть це зробити аналогічно до того, як це було 24 лютого 2022 року.

Справа не тільки в тому, що у той день Росія відстріляла щонайменше 160 крилатих ракет великої дальності, і цей "рекорд" вона собі зараз дозволити вже не може. На відміну від того дня, в нашої ППО зараз значно вищий запас міцності та щільніше покриття.