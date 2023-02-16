На що йдуть адміністративні витрати благодійних фондів

Діяльність фонду стала стабільною й професійною. З'явилися витрати, які не було з чого покривати.

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Жодна організація не може існувати без адміністративних витрат. Для якісної роботи фонду потрібна команда професіоналів, які розуміються на своїй справі. Компанії й донори роблять благодійні внески й прагнуть, аби благодійна організація використала їх максимально ефективно. Це й гарантує фахова команда фонду.

Та кожна праця має оплачуватися на достатньому рівні, оскільки це робота не просто на повний 8-годинний день, а часто й понаднормово та без вихідних. У працівників фонду також є родини, діти, яким необхідно купувати їжу, одяг та оплачувати гуртки, наприклад.

Крім того, кожен донор прагне бути впевненим у прозорості благодійної організації, якій жертвує кошти. В Україні, на жаль, немає регулятора благодійного сектору, наприклад, як Charity Commission у Великій Британії.

Та оскільки однією з цінностей фонду "Твоя опора" є прозорість, то ми її не лише декларуємо, але й підтверджуємо, проходячи щорічну аудиторську перевірку. Така перевірка коштує грошей, проте саме вона підтверджує цільове використання коштів і гарантує компаніям та фізичним особам, що їхні внески пішли саме на благодійність.

Адміністративні витрати йдуть зокрема й на оренду офісу, комунальні платежі, податки, а також на професійне поглиблене навчання співробітників фонду, аби вони завжди були в курсі всіх законодавчих змін і трендів.

Крім того, вони витрачаються на телефонний зв'язок та інтернет, які дозволяють постійно бути на зв'язку з нашими підопічними родинами, лікарнями й дитячими будинками, щоб оперативно забезпечувати їм допомогу.

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Саме завдяки адміністративним витратам ми можемо, наприклад, доставляти гуманітарну допомогу в прифронтові та деокуповані міста й села. Адже для цього необхідна машина, яку потрібно обслуговувати, заправляти тощо. На це теж ідуть адмінвитрати, і без цього вся зібрана гуманітарна допомога не змогла б потрапити до Херсона чи Бучі.

Яку зарплату отримують благодійники

Відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", благодійні організації можуть виділяти до 20% свого річного доходу на адміністративні витрати. Але, зазвичай, українські фонди набагато скромніше організовують адміністративні витрати – їм вистачає 5 – 15%.

Фонд "Твоя опора" завжди вкладався в 5%, а за останній рік ця цифра була ще меншою. Оскільки з початку повномасштабної війни нам вдалося реалізувати понад 300 мільйонів гривень, то змогли використати менший відсоток на свої адміністративні витрати.

З донорами, які готові виділити кошти на адмінвитрати, ми погоджуємо відсоток та умови використання цих грошей, зокрема й на оплату праці команди. Якщо він відмовляється, ми радимося й можемо відмовитися від проєкту. Наприклад, якщо бачимо, що він дуже складний і вимагає від нас залучення великого людського ресурсу, а коштів, аби на цей час покрити заробітну платню та наші адміністративні видатки, на цей час не буде.

Як фонд ми маємо й зобов'язання протягом року чи двох перевіряти цільове використання наданої нами допомоги. Відповідно цей час повинні функціонувати й виплачувати зарплати. Тож моє завдання як керівника постійно формувати для нас фонд оплати праці.

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Благодійність – не волонтерство

Велика проблема в тому, що люди дуже часто плутають волонтерство та професійну благодійну діяльність. Волонтери мають основну роботу, а волонтерством займаються у вільний час та за бажанням. Благодійні та громадські організації можуть залучати їх собі в допомогу.

Волонтери можуть компенсувати свої витрати, наприклад, на логістику, паливо чи відрядження. Але це зовсім інша діяльність. Професійний благодійник ходить на роботу щодня – так само як і лікар, працівник ДСНС чи журналіст. Його робота має бути оплачувана.

Дуже важливо, аби самі благодійні організації розуміли, чому ми маємо витрачати частину коштів на адміністративні витрати. Багато організацій соромляться про це сказати й виконують роботу безоплатно, підтримуючи міф про те, що в сфері благодійності працюють "феї". Це призводить до втрати мотивації та вигорання, і фонд може просто закритися.

Благодійні фонди не мають соромитися говорити про витрати

Тому благодійні організації мають вести просвітницьку діяльність з цієї теми. По-перше, пояснювати донорам – як фізичним, так і юридичним особам – що таке адміністративні витрати й на що вони витрачаються. Без зрозумілих роз'яснень у людей поза благодійним сектором, на жаль, може складатися враження, що ми просто беремо 20% від донатів і ділимо їх між собою.

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По-друге, важливо, аби благодійні організації з великим досвідом роботи ділилися своїми знаннями щодо ефективного формування та розподілу адміністративних витрат з "молодими організаціями". Для цього в Київській школі державного управління ми проводимо курси для організацій-початківців та більш досвідчених організацій, де окремим блоком розповідаємо про адміністративні витрати.

Після перемоги нам знадобиться ще багато часу на відновлення країни. Для цього потрібні благодійні та громадські організації, що вміють залучати кошти, ефективно їх реалізовувати, працювати з міжнародними організаціями тощо. Це вимагає знань і навичок, які ми вже здобули з 2014 року й готові ділитися. Загалом вмотивованих організацій дуже багато. Мене це тішить, адже розумію: маємо ресурс, яким будемо відновлюватися після війни.