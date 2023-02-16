Куда идут административные расходы благотворительных фондов

Деятельность фонда стала стабильной и профессиональной. Появились расходы, которые не из чего было покрывать.

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Ни одна организация не может существовать без административных расходов. Для качественной работы фонда нужна команда профессионалов, которые разбираются в своем деле. Компании и доноры вносят благотворительные взносы и стремятся, чтобы благотворительная организация использовала их максимально эффективно. Это гарантирует профессиональная команда фонда.

Но каждый труд должен оплачиваться на достаточном уровне, поскольку это работа не просто на полный 8-часовой день, а часто и сверхурочно и без выходных. У работников фонда есть семьи, дети, которым необходимо покупать еду, одежду и оплачивать кружки, например.

Кроме того, каждый донор стремится быть уверенным в прозрачности благотворительной организации, жертвующей средства. В Украине, к сожалению, нет регулятора благотворительного сектора, например, как Charity Commission в Великобритании.

Но поскольку одной из ценностей фонда "Твоя опора" является прозрачность, мы ее не только декларируем, но и подтверждаем, проходя ежегодную аудиторскую проверку. Такая проверка стоит денег, однако именно она подтверждает целевое использование средств и гарантирует компаниям и физическим лицам, что взносы пошли именно на благотворительность.

Административные расходы идут, в том числе на аренду офиса, коммунальные платежи, налоги, а также на профессиональное углубленное обучение сотрудников фонда, чтобы они всегда были в курсе всех законодательных изменений и трендов.

Кроме того, они тратятся на телефонную связь и интернет, позволяющие постоянно быть на связи с нашими подопечными семьями, больницами и детскими домами, чтобы оперативно обеспечивать им помощь.

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Благодаря административным расходам мы можем, например, доставлять гуманитарную помощь в прифронтовые и деоккупированные города и села. Ведь для этого необходима машина, которую нужно обслуживать, заправлять. На это тоже идут админрасходы, и без этого вся собранная гуманитарная помощь не смогла бы попасть в Херсон или Бучу.

Какую зарплату получают благотворители

В соответствии с Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", благотворительные организации могут выделять до 20% своего годового дохода на административные расходы. Но обычно украинские фонды гораздо скромнее организуют административные расходы – им хватает 5 – 15%.

Фонд "Твоя опора" всегда вкладывался в 5%, а за последний год эта цифра была еще меньше. Поскольку с начала полномасштабной войны нам удалось реализовать более 300 миллионов гривен, то смогли использовать меньший процент своих административных расходов.

С донорами, готовыми выделить средства на админзатраты, мы согласовываем процент и условия использования этих денег, в том числе и на оплату труда команды. Если донор отказывается, мы советуемся и можем отказаться от проекта. Например, если мы видим, что он очень сложен и требует от нас привлечения большого человеческого ресурса, а средств, чтобы в настоящее время покрыть заработную плату и наши административные расходы, на это время не будет.

Как фонд мы имеем обязательства в течение года или двух проверять целевое использование оказанной нами помощи. Соответственно, это время должны функционировать и выплачивать зарплаты. Так что моя задача как руководителя постоянно формировать для нас фонд оплаты труда.

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Благотворительность – не волонтерство

Большая проблема в том, что люди часто путают волонтерство и профессиональную благотворительную деятельность. Волонтеры имеют основную работу, а волонтерством занимаются в свободное время и по желанию. Благотворительные и общественные организации могут привлекать их в помощь.

Волонтеры могут компенсировать свои расходы, например, на логистику, топливо или командировку. Но это совсем другая деятельность. Профессиональный благотворитель ходит на работу каждый день – так же как врач, работник ГСЧС или журналист. Его работа должна быть оплачиваемая.

Очень важно, чтобы сами благотворительные организации понимали, почему мы должны тратить часть средств на административные расходы. Многие организации стесняются об этом сказать и выполняют работу безвозмездно, поддерживая миф о том, что в сфере благотворительности работают "феи". Это приводит к потере мотивации и выгоранию и фонд может просто закрыться.

Благотворительные фонды не должны стесняться говорить о расходах

Поэтому благотворительные организации должны вести просветительскую деятельность по этой теме. Во-первых, объяснять донорам – как физическим, так и юридическим лицам – что такое административные расходы и на что они тратятся. Без понятных разъяснений у людей вне благотворительного сектора, к сожалению, может складываться впечатление, что мы просто берем 20% донатов и делим их между собой.

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Во-вторых, важно, чтобы благотворительные организации с большим опытом работы делились своими знаниями по эффективному формированию и распределению административных расходов с "молодыми организациями". Для этого в Киевской школе государственного управления мы проводим курсы для начинающих организаций и более опытных организаций, где отдельным блоком рассказываем об административных расходах.

После победы нам понадобится еще много времени на восстановление страны. Для этого нужны благотворительные и общественные организации, умеющие привлекать средства, эффективно их реализовывать, работать с международными организациями. Это требует знаний и навыков, которых мы уже добились с 2014 года и готовы делиться. В общем, мотивированных организаций очень много. Меня это радует, ведь понимаю: есть ресурс, которым будем восстанавливаться после войны.