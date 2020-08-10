В Волгограде 10 августа произошел взрыв на газовой автозаправочной станции. Спасатели, работающие на месте происшествия, заявили, что в воздух "взлетел" резервуар с газом. По предварительным данным, погибших нет, однако есть много пострадавших.

Чрезвычайное происшествие случилось в Тракторозаводском районе на проспекте Ленина в районе улицы Загорской. Сначала российские СМИ заявили о четырех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 13 человек, сообщает телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Обратите внимание В Японии ресторан взлетел в воздух: есть погибшие и раненые – фото.

По словам очевидцев взрыва, сначала они увидели яркую вспышку, поэтому понять, что происходит, было почти невозможно. Работники больницы, расположенной вблизи рассказали, что в медучреждении от силы взрыва открылась окна. Впоследствии со стороны заправки в небо поднялся черный столб дыма.

Есть риск повторного взрыва

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. По словам очевидцев, после взрыва из пострадавшего участка доносились странные звуки. Если остатки газа все еще находятся в резервуарах, есть вероятность повторного взрыва.

Не первый взрыв в России за последний месяц

Взрыв на автозаправке стал уже вторым таким ЧП в России за последний месяц. 31 июля в Краснодарском крае взорвалась автозаправочная станция. Огонь охватил более 300 квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека.