У Волгограді 10 серпня стався вибух на газовій автозаправній станції. Рятувальники, які працюють на місці події, заявили, що у повітря "злетів" резервуар з газом. За попередніми даними, загиблих немає, однак є багато постраждалих.

Надзвичайна подія трапилася у Тракторозаводському районі на проспекті Леніна в районі вулиці Загорської. Спочатку російські ЗМІ заявили про чотирьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 13 осіб, повідомляє телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

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За словами очевидців вибуху, спочатку вони побачили яскравий спалах, тому зрозуміти, що відбувається, було майже неможливо. Працівники лікарні, розташованої поблизу, розповіли, що у медзакладі від сили вибуху відчинилися вікна. Згодом з боку заправки у небо піднявся чорний стовп диму.

Є ризик повторного вибуху

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. За словами очевидців, після вибуху з постраждалої ділянки долинали дивні звуки. Якщо залишки газу все ще перебувають у резервуарах, є імовірність повторного вибуху.

Не перший вибух у Росії за останній місяць

Вибух на автозаправці став вже другою такою НП у Росії за останній місяць. 31 липня у Краснодарському краю вибухнула автозаправна станція. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів. У результаті надзвичайної події постраждали троє осіб.