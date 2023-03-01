Об этом сообщили на портале правовой информации, информирует 24 Канал. Так, в нормативных словарях будет зафиксирован список иностранных слов, имеющих аналоги в российском языке, употребление которых допустимо.

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Путин запретил россиянам использовать иностранные слова

В законе говорится, что при использовании русского языка не допускается употребление слов и выражений, "не соответствующих нормам современного русского литературного языка", за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

В соответствующем документе отмечается, что при использовании русского языка как государственного в сферах его обязательного применения россияне должны соблюдать нормы современного русского языка. Под ними понимается совокупность языковых средств и правила их использования, которые зафиксированы в нормативных словарях, справочниках и грамматиках.

Закон Путина об использовании иностранных слов / Скриншоты

Путин запретил в России митинги

В декабре 2022 года Владимир Путин запретил россиянам устраивать акции в помещениях госорганов; школах, больницах и вблизи них; в аэропортах и портах; на вокзалах; в церквях и возле них и возле объектов жизнеобеспечения.

Ранее россиянам уже запретили массовые акции возле резиденций Путина, судов, экстренных оперативных служб и федеральной службы исполнения наказаний.

Новый закон диктатора предусматривает, что власти на местах могут корректировать ограничения и вводить новые. Такие действия "обусловлены историческими, культурными, другими объективными особенностями субъекта".