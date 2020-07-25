России запретили строить "Северный поток-2", потому что у трески нерест
В России начались "рыбные" проблемы со строительством "Северного потока-2". Дело в том, что Дания запретила любые строительные работы из-за того, что у трески начался период нереста.
Поэтому строительство газопровода смогут возобновить не раньше, чем в сентябре, сообщает немецкое издание DW.
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Что интересно, россияне не могут возобновить строительные работы вблизи территории Дании уже два месяца. Строительство запрещено вблизи датского острова Борнхольм.
Кроме рыбы, есть и еще одна причина, почему сейчас остановлено строительство "Северного потока-2". Это американские санкции против европейских подрядчиков проекта.
Тогда решили привлечь российского трубоукладчика "Академик Черский", который не боится санкций. Здесь тоже произошла задержка, так как ему нужно было спецразрешение для работ в месте, где во времена Второй мировой затопили много боеприпасов.
Что известно о газопроводе "Северный поток-2"
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он пройдет через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, но в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более, чем 90%. Однако РФ не может достроить его именно из-за санкций США против фирм, которые участвуют в прокладывании "Северного потока-2".