В России начались "рыбные" проблемы со строительством "Северного потока-2". Дело в том, что Дания запретила любые строительные работы из-за того, что у трески начался период нереста.

Поэтому строительство газопровода смогут возобновить не раньше, чем в сентябре, сообщает немецкое издание DW.

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Что интересно, россияне не могут возобновить строительные работы вблизи территории Дании уже два месяца. Строительство запрещено вблизи датского острова Борнхольм.

Кроме рыбы, есть и еще одна причина, почему сейчас остановлено строительство "Северного потока-2". Это американские санкции против европейских подрядчиков проекта.

Тогда решили привлечь российского трубоукладчика "Академик Черский", который не боится санкций. Здесь тоже произошла задержка, так как ему нужно было спецразрешение для работ в месте, где во времена Второй мировой затопили много боеприпасов.

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