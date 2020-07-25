Росії заборонили будувати "Північний потік-2", бо в тріски нерест
У Росії почалися "рибні" проблеми з будівництвом "Північного потоку-2". Річ у тім, що Данія заборонила будь-які будівельні роботи через те, що в тріски почався період нересту.
Відтак будівництво газогону зможуть відновити не швидше як у вересні, повідомляє німецьке видання DW.
Важливо Конгрес США схвалив жорсткіші санкції проти "Північного потоку-2": деталі
Що цікаво, росіяни не можуть відновити будівельні роботи поблизу території Данії вже два місяці. Будівництво заборонено поблизу данського острова Борнгольм.
Крім риби, є й ще одна причина, чому нині зупинене будівництво "Північного потоку-2". Це американські санкції проти європейських підрядників проєкту.
Тоді вирішили залучити російського трубоукладача "Академік Черський", який не боїться санкцій. Тут теж трапилася затримка, позаяк йому потрібен був спецдозвіл для робіт у місці, де в часи Другої світової затопили багато боєприпасів.
Що відомо про газопровід "Північний потік-2"
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, але у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, і не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати саме через санкції США проти фірм, які беруть участь в укладанні "Північного потоку-2".