У Росії почалися "рибні" проблеми з будівництвом "Північного потоку-2". Річ у тім, що Данія заборонила будь-які будівельні роботи через те, що в тріски почався період нересту.

Відтак будівництво газогону зможуть відновити не швидше як у вересні, повідомляє німецьке видання DW.

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Що цікаво, росіяни не можуть відновити будівельні роботи поблизу території Данії вже два місяці. Будівництво заборонено поблизу данського острова Борнгольм.

Крім риби, є й ще одна причина, чому нині зупинене будівництво "Північного потоку-2". Це американські санкції проти європейських підрядників проєкту.

Тоді вирішили залучити російського трубоукладача "Академік Черський", який не боїться санкцій. Тут теж трапилася затримка, позаяк йому потрібен був спецдозвіл для робіт у місці, де в часи Другої світової затопили багато боєприпасів.

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