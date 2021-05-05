В Госдуме России предложили запретить отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы". Речь идет о периоде Второй мировой войны.

Депутаты Госдумы России разработали законопроект, запрещающий публично сравнивать роли СССР и Германии и ее союзников. Документ уже опубликовали на сайте российского парламента.

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Что будет предусматривать запрет

Так, авторы законопроекта предложили изменить закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", добавив в него статью о запрете, который планируют распространить на:

публичные выступления;

произведения, которые демонстрируют публично;

СМИ;

интернет.

В то же время то, какая ответственность будет предусмотрена за нарушение запрета относительно соответствующего законопроекта, не объяснили.

Справка. С сентября 1939 года до июня 1941 года гитлеровская Германия и Советский Союз не были врагами во Второй мировой войне, они вместе атаковали Польшу.

В России в настоящее время предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма – до 5 лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Также это касается публичного распространения "ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны".