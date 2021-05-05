У Росії заборонять публічно порівнювати ролі СРСР та гітлерівської Німеччини
У Держдумі Росії запропонували заборонити заперечувати "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини й гуманітарної місії Союзу при звільненні країн Європи". Мовиться про період Другої світової війни.
Джерело:Meduza
Депутати Держдуми Росії розробили законопроєкт, що забороняє публічно порівнювати ролі СРСР й Німеччини та її союзників. Документ вже навіть опублікували на сайті російського парламенту.
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Що передбачатиме заборона
Так автори законопроєкту запропонували змінити закон "Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років", додавши в нього статтю про заборону, яку планують поширити на:
- публічні виступи;
- твори, які демонструють публічно;
- ЗМІ;
- інтернет.
Водночас те, яка відповідальність буде передбачена за порушення заборони щодо відповідного законопроєкту, не пояснили.
У Росії наразі передбачено кримінальна відповідальність за реабілітацію нацизму – до 5 років позбавлення волі за заперечення фактів, встановлених вироком Нюрнберзького трибуналу. Також це стосується публічного поширення "неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни й про ветеранів війни".
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