У Держдумі Росії запропонували заборонити заперечувати "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини й гуманітарної місії Союзу при звільненні країн Європи". Мовиться про період Другої світової війни.

Депутати Держдуми Росії розробили законопроєкт, що забороняє публічно порівнювати ролі СРСР й Німеччини та її союзників. Документ вже навіть опублікували на сайті російського парламенту.

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Що передбачатиме заборона

Так автори законопроєкту запропонували змінити закон "Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років", додавши в нього статтю про заборону, яку планують поширити на:

публічні виступи;

твори, які демонструють публічно;

ЗМІ;

інтернет.

Водночас те, яка відповідальність буде передбачена за порушення заборони щодо відповідного законопроєкту, не пояснили.

Довідка. З вересня 1939 року до червня 1941 року гітлерівська Німеччина та Радянський Союз не були ворогами в Другій світовій війні, вони разом атакували Польщу.

У Росії наразі передбачено кримінальна відповідальність за реабілітацію нацизму – до 5 років позбавлення волі за заперечення фактів, встановлених вироком Нюрнберзького трибуналу. Також це стосується публічного поширення "неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни й про ветеранів війни".