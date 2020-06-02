В России свое массовое недовольство убийством правоохранителями жителя Екатеринбурга решили высказать в интернете. Убили его за похищение четырех рулонов обоев. Теперь в сети набирает популярность тег #RussianLivesMatter.

Что известно об убийстве в Екатеринбурге

31 мая в российском Екатеринбурге застрелили мужчину. Сделали это у него дома. А застрелили его бойцы Специального подразделения быстрого реагирования Нацгвардии, пишет Meduza.

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Оказалось, что в полицию на мужчину пожаловались в супермаркете. Что он якобы украл четыре рулона обоев. А когда его пытались остановить, он угрожал ножом. Именно поэтому к нему домой пришли спецназовцы.

Во время штурма квартиры мужчина якобы использовал газовый баллончик. Сначала была версия, что он и стрельбу из автомата начал, и что возле его тела обнаружили предмет, похожий на автомат. Однако впоследствии эта версия официально не была озвучена.

На момент штурма квартиры и стрельбы в ней находился и отец погибшего. Его вызвали, чтобы он помог провести переговоры со своим сыном.

Откуда взялся тег #RussianLivesMatter

После того, как о его гибели стало известно, в России начали распространять сообщения в Twitter, добавляя тэг #RussianLivesMatter (Жизнь россиян имеет значение). Его они позаимствовали в США, где сейчас снова популярен тег #BlackLivesMatter (Жизнь темнокожих имеет значение).

Американцы начали его использовать после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Он задохнулся во время ареста (полицейский долго держал ногу на его шее). Хотя популярным этот тег стал еще в 2013 году. Произошло это после того, как был оправдан полицейский Джордж Циммерман, который совершил убийство афроамериканского подростка Трейвона Мартина. Именно под этим лозунгом состоялось немало акций протеста в США, которые возникали из-за расового неравенства.

Что касается тэга #RussianLivesMatter, то кроме новостей о гибели в Екатеринбурге, россияне начали под ним делиться историями о беспределе со стороны правоохранительных органов в России. И довольно быстро вывели его в тренды в российском сегменте соцсети.

#RussianLivesMatter

в твиттере все обезумели от ненависти к копам в штатах, но умудрились закрыть глаза на то, что в родной стране росгвардейцы толком объяснить не могут убийство человека за «кражу 4 рулонов обоев». в его собственном доме ) — ollamrry (@ollamrry) June 1, 2020

They killing us for nothing, they shooting us on peaceful protests, they torture us in colonies while other world just watching it. THEY JUST KILLED THE KID WHO STOLE WALLPAPERS AND THEY WILL NOT BE PUNISHED FOR THAT SHIT! #RussianLivesMatter #AllLivesMatter #Riot2020 pic.twitter.com/CJ1NDWGv1v — kyolee (@ThatKyolee) June 2, 2020

А что в Украине: Кагарлык, Бровары... молчание

Стоит добавить, что в Украине за это время произошло немало событий, когда стоило бы и нам использовать тэг #UkrainianLivesMatter. Это и изнасилование в Кагарлыке, и стрельба в Броварах. И еще немало случаев. Но в Twitter с этим тэгом за последнее время только одно сообщение.

Почему нет хештега #UkrainianLivesMatter ? У нас что, тишь да благодать? Рашисты ушли из Донбасса и Крыма? — Слава фон Нейман (@Slava_Neuman) June 2, 2020

Хотя поддержку протестам в США выразило немало украинцев. Но внутренние проблемы, вероятно, не так нуждаются в поддержке?



Ряд последних преступлений, совершенных полицейскими / Инфографика 24 канал

