В России запустили тег #RussianLivesMatter после убийства жителя Екатеринбурга полицейскими
В России свое массовое недовольство убийством правоохранителями жителя Екатеринбурга решили высказать в интернете. Убили его за похищение четырех рулонов обоев. Теперь в сети набирает популярность тег #RussianLivesMatter.
Что известно об убийстве в Екатеринбурге
31 мая в российском Екатеринбурге застрелили мужчину. Сделали это у него дома. А застрелили его бойцы Специального подразделения быстрого реагирования Нацгвардии, пишет Meduza.
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Оказалось, что в полицию на мужчину пожаловались в супермаркете. Что он якобы украл четыре рулона обоев. А когда его пытались остановить, он угрожал ножом. Именно поэтому к нему домой пришли спецназовцы.
Во время штурма квартиры мужчина якобы использовал газовый баллончик. Сначала была версия, что он и стрельбу из автомата начал, и что возле его тела обнаружили предмет, похожий на автомат. Однако впоследствии эта версия официально не была озвучена.
На момент штурма квартиры и стрельбы в ней находился и отец погибшего. Его вызвали, чтобы он помог провести переговоры со своим сыном.
Откуда взялся тег #RussianLivesMatter
После того, как о его гибели стало известно, в России начали распространять сообщения в Twitter, добавляя тэг #RussianLivesMatter (Жизнь россиян имеет значение). Его они позаимствовали в США, где сейчас снова популярен тег #BlackLivesMatter (Жизнь темнокожих имеет значение).
Американцы начали его использовать после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Он задохнулся во время ареста (полицейский долго держал ногу на его шее). Хотя популярным этот тег стал еще в 2013 году. Произошло это после того, как был оправдан полицейский Джордж Циммерман, который совершил убийство афроамериканского подростка Трейвона Мартина. Именно под этим лозунгом состоялось немало акций протеста в США, которые возникали из-за расового неравенства.
Что касается тэга #RussianLivesMatter, то кроме новостей о гибели в Екатеринбурге, россияне начали под ним делиться историями о беспределе со стороны правоохранительных органов в России. И довольно быстро вывели его в тренды в российском сегменте соцсети.
А что в Украине: Кагарлык, Бровары... молчание
Стоит добавить, что в Украине за это время произошло немало событий, когда стоило бы и нам использовать тэг #UkrainianLivesMatter. Это и изнасилование в Кагарлыке, и стрельба в Броварах. И еще немало случаев. Но в Twitter с этим тэгом за последнее время только одно сообщение.
Хотя поддержку протестам в США выразило немало украинцев. Но внутренние проблемы, вероятно, не так нуждаются в поддержке?
Ряд последних преступлений, совершенных полицейскими / Инфографика 24 канал