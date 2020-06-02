В Росії запустили тег #RussianLivesMatter після вбивства жителя Єкатеринбургу поліцейськими
В Росії своє масове незадоволення вбивством правоохоронцями жителя Єкатеринбурга вирішили висловити в інтернеті. Вбили його за викрадення чотирьох рулонів шпалер. Тепер в мережі набирає популярність тег #RussianLivesMatter.
Що відомо про вбивство в Єкатеринбурзі
31 травня в російському Єкатеринбурзі застрелили чоловіка. Зробили це в нього вдома. А застрелили його бійці Спеціального підрозділу швидкого реагування Нацгвардії, пише Meduza.
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Виявилося, що в поліцію на чоловіка поскаржилися в супермаркеті. Що він нібито вкрав чотири рулони шпалер. А коли його намагалися зупинити, він погрожував ножем. Тож саме до нього додому прийшли спецпризначенці.
Під час штурму квартири чоловік нібито використав газовий балончик. Спочатку була версія, що він і стрільбу з автомата почав, і що біля його тіла виявили предмет, схожий на автомат. Однак згодом ця версія офіційно не була озвучена.
На момент штурму квартири та стрільби в ній перебував і батько загиблого. Його викликали, щоб він допоміг провести переговори зі своїм сином.
Звідки взявся тег #RussianLivesMatter
Після того, як про його загибель стало відомо, в Росії почали поширювати повідомлення у Twitter, додаючи тег #RussianLivesMatter (Життя росіян має значення). Його вони запозичили в США, де зараз знову популярний тег #BlackLivesMatter (Життя темношкірих має значення).
Американці почали його зараз використовувати після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Він задихнувся під час арешту (поліцейський довго тримав ногу на його шиї). Хоча популярним цей тег став ще у 2013 році. Сталося це після того, як був виправданий поліцейський Джордж Циммерман, котрий скоїв вбивство афро-американського підлітка Трейвона Мартіна. Саме під цим гаслом відбулися чимало акцій протесту в США, які виникали через расову нерівність.
Щодо тегу #RussianLivesMatter, то окрім новин про загибель в Єкатеринбурзі, росіяни почали під ним ділитися історіями про свавілля зі сторони правоохоронних органів в Росії. І доволі швидко вивели його в тренди в російському сегменті соцмережі.
А що в Україні: Кагарлик, Бровари… мовчанка
Варто додати, що в Україні за цей час відбулося чимало подій, коли б вартувало і нам використати тег #UkrainianLivesMatter. Це і зґвалтування в Кагарлику, і стрілянина в Броварах. І ще чимало випадків. Але в Twitter з цим тегом за останній час лише один допис.
Хоча підтримку протестам в США висловило чимало українців. Та внутрішні проблеми, мабуть, не настільки потребують підтримки?
Низка останніх злочинів, скоєних поліцейськими / Інфографіка 24 канал