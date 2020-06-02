В Росії своє масове незадоволення вбивством правоохоронцями жителя Єкатеринбурга вирішили висловити в інтернеті. Вбили його за викрадення чотирьох рулонів шпалер. Тепер в мережі набирає популярність тег #RussianLivesMatter.

Що відомо про вбивство в Єкатеринбурзі

31 травня в російському Єкатеринбурзі застрелили чоловіка. Зробили це в нього вдома. А застрелили його бійці Спеціального підрозділу швидкого реагування Нацгвардії, пише Meduza.

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Виявилося, що в поліцію на чоловіка поскаржилися в супермаркеті. Що він нібито вкрав чотири рулони шпалер. А коли його намагалися зупинити, він погрожував ножем. Тож саме до нього додому прийшли спецпризначенці.

Під час штурму квартири чоловік нібито використав газовий балончик. Спочатку була версія, що він і стрільбу з автомата почав, і що біля його тіла виявили предмет, схожий на автомат. Однак згодом ця версія офіційно не була озвучена.

На момент штурму квартири та стрільби в ній перебував і батько загиблого. Його викликали, щоб він допоміг провести переговори зі своїм сином.

Звідки взявся тег #RussianLivesMatter

Після того, як про його загибель стало відомо, в Росії почали поширювати повідомлення у Twitter, додаючи тег #RussianLivesMatter (Життя росіян має значення). Його вони запозичили в США, де зараз знову популярний тег #BlackLivesMatter (Життя темношкірих має значення).

Американці почали його зараз використовувати після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Він задихнувся під час арешту (поліцейський довго тримав ногу на його шиї). Хоча популярним цей тег став ще у 2013 році. Сталося це після того, як був виправданий поліцейський Джордж Циммерман, котрий скоїв вбивство афро-американського підлітка Трейвона Мартіна. Саме під цим гаслом відбулися чимало акцій протесту в США, які виникали через расову нерівність.

Щодо тегу #RussianLivesMatter, то окрім новин про загибель в Єкатеринбурзі, росіяни почали під ним ділитися історіями про свавілля зі сторони правоохоронних органів в Росії. І доволі швидко вивели його в тренди в російському сегменті соцмережі.

#RussianLivesMatter

в твиттере все обезумели от ненависти к копам в штатах, но умудрились закрыть глаза на то, что в родной стране росгвардейцы толком объяснить не могут убийство человека за «кражу 4 рулонов обоев». в его собственном доме ) — ollamrry (@ollamrry) June 1, 2020

They killing us for nothing, they shooting us on peaceful protests, they torture us in colonies while other world just watching it. THEY JUST KILLED THE KID WHO STOLE WALLPAPERS AND THEY WILL NOT BE PUNISHED FOR THAT SHIT! #RussianLivesMatter #AllLivesMatter #Riot2020 pic.twitter.com/CJ1NDWGv1v — kyolee (@ThatKyolee) June 2, 2020

А що в Україні: Кагарлик, Бровари… мовчанка

Варто додати, що в Україні за цей час відбулося чимало подій, коли б вартувало і нам використати тег #UkrainianLivesMatter. Це і зґвалтування в Кагарлику, і стрілянина в Броварах. І ще чимало випадків. Але в Twitter з цим тегом за останній час лише один допис.

Почему нет хештега #UkrainianLivesMatter ? У нас что, тишь да благодать? Рашисты ушли из Донбасса и Крыма? — Слава фон Нейман (@Slava_Neuman) June 2, 2020

Хоча підтримку протестам в США висловило чимало українців. Та внутрішні проблеми, мабуть, не настільки потребують підтримки?



Низка останніх злочинів, скоєних поліцейськими / Інфографіка 24 канал

