Причиной стал "Крымский мост". Оккупанты не могут пережить, что его регулярно посещает "хлопок".

Обратите внимание Путин рассчитывает на безразличие: при каком условии россияне могут взбунтоваться

Виновного захватчики оперативно обнаружили. Им оказался Сергей Волков – полковник росгвардии. Его обвинили в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.

Волкова приговорили к 6 годам. Его признали виновным в превышении полномочий, что повлекло тяжкие последствия. Сам Волков своей вины не признал. При рассмотрении дела он находился под домашним арестом. Под стражу полковника взяли под стражу прямо в зале суда.

Ему Волков рискует замерзнуть

Пока "легендарная" российская "ПВО" работает, Владимир Путин пытается набрать живую силу, чтобы бросить ее на "пакетизацию" в Украине. Для этого диктатор решил просто заморозить заключенных. В России температура воздуха стремительно уходит в минусы. Кое-где фиксируют до -35 градусов. "Генерала Мороза" оккупанты решили использовать, чтобы набрать живую силу. В тюрьмах просто отключают отопление.

Так что после суда для Волкова может наступить очень темный и холодный период.