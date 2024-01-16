Причиною став "Кримський міст". Окупанти не можуть пережити, що його регулярно навідує "бавовна".

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Винного загарбники оперативно знайшли. Ним виявився Сергій Волков – полковника росгвардії. Його звинуватили у постачання неякісних радіолокаційних комплексів для захисту Кримського мосту.

Волкова засудили до 6 років. Його визнали винним у перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Сам Волков своєї провини не визнав. Під час розгляду справи він перебував під домашнім арештом. Під варту полковника взяли під варту прямісінько у залі суду.

Йому Волков ризикує замерзнути

Доки "легендарна" російська "ППО" працює, Володимир Путін намагається набрати живої сили, аби кинути її на "пакетизацію" в Україну. Для цього диктатор вирішив просто заморозити в'язнів. У Росії температура повітря стрімко йде в мінуси. Подекуди фіксують до -35 градусів. "Генерала Мороза" окупанти вирішили використати, аби набрати живу силу. У в'язницях просто вимикають опалення.

Отже, після суду для Волкова може наступити дуже темний та холодний період.