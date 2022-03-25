Известно, что мужчину обвиняют в якобы попытке продать секретную информацию Украине.

Важно Защитники Запорожья взяли в плен двух российских военных из Дагестана

Это первое дело о государственной измене в России, которая открыта из-за войны против Украины.

Согласно следствию, у задержанного был доступ к закрытой информации и он анонимно якобы предложил спецслужбам Украины их купить.

В ФСБ считают, что эта секретная информация могла быть использована в ущерб безопасности России. Кроме того, и для диверсий.

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