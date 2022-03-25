Военных взяли в плен на Запорожском направлении. Сейчас вражеские солдаты дают показания.

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Дагестанцы снова что-то напутали с картами

Очевидно, пришлые опять напутали с картами и заблудились. Горячие ребята с Кавказа вынырнули на Запорожском направлении с оружием и боекомплектом, где и были приняты в "теплые объятия" наших ребят,

– рассказали в Силах обороны Запорожского края.

Пленных зовут Магомед Магомедов и Анвар Маччиев. Они понесут ответственность согласно украинскому законодательству. Также они будут переведены в лагеря для военнопленных.

Смотрите фото документов, которые были при российских военных / Фото Сил обороны Запорожского края

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