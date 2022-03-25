Військових взяли у полон на Запорізькому напрямку. Зараз ворожі солдати дають свідчення.
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Дагестанці знову щось наплутали з картами
Вочевидь, зайди знову наплутали карти та заблукали. Гарячі хлопці з Кавказу вигулькнули на Запорізькому напрямку зі зброєю та боєкомплектом, де й були прийняті у "теплі обійми" наших хлопців,
– розповіли у Силах оборони Запорізького краю.
Полонених звати Магомед Магомедов та Анвар Маччиєв. Вони понесуть відповідальність згідно з українським законодавством. Також їх переведуть у табори для військовополонених.
Дивіться фото документів, які були при російських військових / Фото Сил оборони Запорізького краю
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