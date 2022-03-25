Відомо, що чоловіка звинувачують у нібито спробі продати секретну інформацію Україні.

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Це перша справа про державну зраду в Росії, яка відкрита через війну проти України.

Згідно зі слідством, у затриманого був доступ до закритої інформації, і він анонімно нібито запропонував спецслужбам України їх купити.

У ФСБ вважають, що ця секретна інформація могла бути використана на шкоду безпеці Росії. Крім того, й для здійснення диверсій.

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