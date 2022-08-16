В россии поезд наехал на деревянный туалет – женщина погибла

Так, в городе Асбест Свердловской области женщина решила справить нужду в одном из таких туалетов, но произошла авария – вагон поезда сошел с рельсов и снес туалет. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы .

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Инцидент произошел на станции "Фабрика 6" на территории местного завода. Тепловоз с 21 вагонами двигался по станции, но внезапно один из вагонов сошел с колеи и врезался в деревянный туалет. Им пользовались работники завода.

В момент аварии в уличном туалете находилась 49-летняя работница предприятия. От полученных травм россиянка погибла на месте.

Отмечается, что на заводе подтвердили инцидент и продолжается расследование. Как сообщили, женщина проработала на предприятии около 30 лет.

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