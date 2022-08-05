Об этом стало известно вечером 4 августа. В сети не написали о курьезе российской армии и обнародовали фото с места происшествия. В то же время российские государственные пропагандисты даже не вспоминают, что это произошло. Возможно, они пытаются замолчать, как попытались недавно скрыть уничтожение батальона донецких боевиков.

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В разрушенном доме был человек

В момент происшествия в здании находилась женщина, однако она не пострадала. Врезание БМП в дом произошла в поселке разово, что находится в Валуйском районе Белгородской области. Вероятно, водитель гусеничного бронетранспортера не справился с управлением, потому въехал в дом.

Впоследствии в разбитое здание на улице Плеханова прибыли российские полицейские. Они стали фиксировать факт ДТП с военным транспортом.

Последствия ДТП с боевой машиной пехоты в россии / Фото из соцсетей

Следует заметить, что военный транспорт не получил повреждений. Поэтому возможно, что русские солдаты решили провести тренировки в уничтожении домов гражданского населения.

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